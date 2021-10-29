Hem Gamer hem de animeseverlerin heyecanla beklediği Sword Art Online The Movie 07 Ocak 2022’de sinemalarda gösterime giriyor. Dünyanın ilk VRMMORPG’si Sword Art Online piyasaya sürülmüştür. Game Master oturumu kapatmalarını engellediğinde oyuncular kendilerini oyunun içinde sıkışıp kalmış bulurlar. Game Master şu uyarıyı yapar: “Bu bir oyun olabilir ama oynadığınız türden değil.” Oyunda ölenler gerçek dünyada da ölmektedir. Bunu duyan oyuncular paniğe kapılırlar ve kargaşa başlar. Bu oyunculardan biri de Asuna’dır. Henüz bu dünyanın kurallarını bilmemesine rağmen havada süzülen demirden kale Aincrad’ı fethetmek için yola çıkar.

Basın Bülteni

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