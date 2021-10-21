Cemal Aşkın Alpçetin ile Can Yelkenciler’in yönettiği ve Beril Eş, Hasan Çitil, Tuğba Akman ile Nurullah Pulat’in oynadığı Lietli: Cin Kabilesi, 14 Ocak 2022’de Chantier Films dağıtımıyla Cinepeak Yapım – Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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