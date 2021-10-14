9. Engelsiz Filmler Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Çevrimiçi ve fiziki gösterimlerle geçen ilk üç günde Kısa Film Yarışmasındaki finalist filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler de gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde YouTube kanalında yayınlanan söyleşiler Gamze Hamacıoğlu moderatörlüğünde Büyük İstanbul Depresyonu’nun yönetmeni Zeynep Silan Süren, İklim Değişimi’nin yönetmeni Yasemin Demirci, Peşimdeki Polis’in yönetmeni Kayahan Kaya, Susam’ın yönetmeni Sami Morhayim ve Toz Olmak filminin yönetmeni Hüseyin Aydın Gürsoy ile gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Büyük İstanbul Depresyonu

İklim Değişimi

Peşimdeki Polis

Susam

Toz Olmak (Partir En Poussiere – Turning To Dust)

