Altın Portakal Festival Günlüğü 6: 09 Ekim 2021 Cumartesi: Altın Portakal Ödülleri Bu Akşam Sahiplerini Bulacak

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona ediyor. 20:00’de Halk TV’den canlı yayınlanacak törende jüri üyelerinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından daha pek çok tanınmış isim kapanış törenine katılacak. Festivalde dün Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandırma amacıyla Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Basın Bülteni

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Dialog Ekibi



Burcu Uğuz



Hale Sürel – Ushan Çakır



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Kürtaj Gösteriminden

