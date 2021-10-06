Altın Portakal Festival Günlüğü 3: 06 Ekim 2021 Çarşamba

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde günün ilk etkinliği Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Kafes’in söyleşisi oldu. Söyleşiye yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, yapımcı Sezgi Üstün San, oyuncular Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Özay Fecht katıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ferit Karahan imzalı Okul Tıraşı ve Emre Kayiş’in yönettiği Anadolu Leoparı filmleri ekiplerinin katılımıyla Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluştu.

Basın Bülteni

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