Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün akşam yapılan açılış töreni ile başladı. Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin Esmer, Pınar Öğünç ve yarışma film ekipleri katıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Esin Yazıcı (Antalya Valisi) – Erol Evgin –

Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)



Hazal Kaya



Muhittin Böcek



Öykü Karayel



Öykü Karayel – Tunç Şahin



Pelin Esmer – Pınar Öğünç



Uluslararası Yabancı Film Yarışma Jürisi



Yabancı Konuklar

