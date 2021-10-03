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Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün akşam yapılan açılış töreni ile başladı. Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin Esmer, Pınar Öğünç ve yarışma film ekipleri katıldı.

Esin Yazıcı (Antalya Valisi) – Erol Evgin –
Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hazal Kaya

Muhittin Böcek

Öykü Karayel

Öykü Karayel – Tunç Şahin

Pelin Esmer – Pınar Öğünç

Uluslararası Yabancı Film Yarışma Jürisi

Yabancı Konuklar

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