Yeşilçam Araştırmacısı Yalçın Özgül’ün Yıldırım Önal Kitabı Klaros Yayınlarından Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Aslından Kopya Filmler \ Orjinalleri ve Taklitleri ile Edebiyattan Sinemaya: Sinemamızda Edebiyat Uyarlamaları adlı kitapları Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’ndan yayınlanan sinema araştırmacısı Yalçın Özgül’ün Tiyatro ve Sinemanın Unutulmaz Aktörü: Yıldırım Önal adlı kitabı da raflardaki yerini aldı. Bir kısım sanatçılarımız acılı bir hayat sürmüş, aramızdan kalp kırıklıklarıyla, sessiz, sedasız ve kimsesiz ayrılmışlardı. Yıldırım Önal da onlardan biriydi. Ölümleri haber bile olamayanların ölümünden aylar, yıllar sonra haberdar olabilmiştik. Yaşarken hoyrat davrandığımız bu sanatçılarımızın değerini ölümlerinden sonra anlayabilmiştik.