Ridley Scott’ın Yönetmenliğini Yaptığı Son Düello Filminin Yeni Türkçe Afişi Yayınlandı

Destansı bir anlatımı olan ve yeni Türkçe afişi yayınlanan Son Düello’nun yönetmenliğini Ridley Scott üstleniyor. Eric Jager’in aynı isimli kitabından uyarlanan Son Düello, 14. yüzyıl Fransa’sının barbarlığına karşı çıkanların hikâyesini konu alıyor. Ödüllü oyuncu kadrosu Jodie Comer, Ben Affleck, Adam Driver ve Matt Damon ile Yüz Yıl Savaşları’nın ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin hizmetinde tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının gücünü ve cesaretini araştıran düşündürücü bir görsel şölen sunuyor. Filmde, Fransa’nın son onaylanmış düellosu hakkında devam eden varsayımlar çözülüyor.

Basın Bülteni

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