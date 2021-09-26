Bergen Filminin Müzikleri Teoman Alpsakarya’ya Emanet

Efsane sanatçı Bergen’in hayatını konu alan sinema filminin müzikleri Teoman Alpsakarya’ya emanet. 80’li yılların müzikal tarzını ve Bergen’in yaşadığı dramı anlatacak olan film dönemin arabesk şarkılarıyla da çok konuşulacak. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yapacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Bergen’in hikâyesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Filmde, Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir sanatçı olacak. 80’li yılların ruhunu da yansıtacak film Bergen’in eserlerini yeniden gündeme taşıyacak.

Basın Bülteni

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Bergen (Belgen Sarılmışer)

