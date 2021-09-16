Avcı: İlk Kehanet İçin Geri Sayım Başladı, 01 Ekim’de 2021 Sinemalarda

Türkiye’nin masalsı fantastik aksiyon türünde çekilmiş ilk sinema filmi olan Avcı: İlk Kehanet’in merakla beklenen fragmanının yayınlanmasından sonra vizyon tarihi de 01 Ekim olarak ilan edildi. İhracat gözdesi dizilerin ünlü yapımcısı H. Hakan Eren imzalı film, sezonun en iddialı projesi olarak dikkat çekiyor. Filmin yönetmeni Onur Aldoğan, yaratıcı yapımcısı ise dizi doktoru Oya Doğan. İlk kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis’in dünyanın kaderine doğru yaptıkları fantastik yolculuğu konu alan filmde, Muhteşem Yüzyıl ve Kaderimin Yazıldığı Gün projelerinde rol alan Gürbey İleri ile Ferzan Hekimoğlu başrolde yer alıyor.

Basın Bülteni

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