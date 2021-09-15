Karşınızda Steven Spielberg’ün Batı Yakasının Hikayesi Filminin Yeni Fragmanı, Afişi ve Görselleri

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg’ün 10 Aralık’ta vizyona girecek olan, Batı Yakasının Hikayesi müzikalinin film uyarlaması için yeni fragman, afiş ve görseller yayınladı. Pulitzer ve Tony Ödülü sahibi Tony Kushner’ın kaleme aldığı senaryo ve Oscar ödüllü Steven Spielberg yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanan Batı Yakasının Hikayesi, 1957 yılının New York City’sinde geçen azılı bir rekabetin ve genç bir aşkın klasik hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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