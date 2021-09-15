Yaşamıyla Çevresine İlham Veren Sadan Hanım’ın, Son Beş Yılı Alzheimer Hastalığıyla Geçen Hayatı Canan Ergüder’in Canlandırmasıyla Beyazperdede

Dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Yönetmenliğini Göksel Gülensoy’un üstlendiği dokü-drama türündeki filmde Sadan Ünüvar’ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder, Sadan Hanım’ın askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar’ı ise Kenan Ece oynadı.

Basın Bülteni

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