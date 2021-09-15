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Yaşamıyla Çevresine İlham Veren Sadan Hanım’ın, Son Beş Yılı Alzheimer Hastalığıyla Geçen Hayatı Canan Ergüder’in Canlandırmasıyla Beyazperdede

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Dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Yönetmenliğini Göksel Gülensoy’un üstlendiği dokü-drama türündeki filmde Sadan Ünüvar’ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder, Sadan Hanım’ın askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar’ı ise Kenan Ece oynadı.

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