Sevgi, Dostluğun Pirinden Yansımaya Devam Edecek

Geçtiğimiz yıllarda Âşık Veysel, Yunus Emre gibi önemli gönül dostu isimler anısına gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleşecek. Hacı Bektaş-ı Veli, sınırları aşarak sevgi ve dostluğu yayan bir pirdi. O dünyaya yayılan anlayışıyla arkasında insani duyguları kucaklayan koca bir miras bıraktı. Bu miras bize bir arada yaşayabileceğimizi, doğaya, canlılara saygıyı, dayanışmayı hatırlatıyor. Bu yıl Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, ulu pirin çağları aşan felsefesini sinema sanatıyla buluşturacak.

Basın Bülteni

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