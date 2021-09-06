06 Eylül Haftası Cinemaximum Vizyon Filmleri

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyonlara getiren Cinemaximum, her zaman olduğu gibi 06 Eylül haftasında da yerli ve yabancı farklı türlerden yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Dramdan korkuya, maceradan gerilime, bilim kurgudan biyografiye kadar pek çok filmin vizyonda olacağı 06 Eylül haftası sinemaseverler merakla beklenen vizyondaki yerli ve yabancı filmlerin keyfini sürecek. Kara Kutu (Black Box), Durgun Su (Stillwater), Çok Satanlar (Best Sellers), Z, Sir-Ayet: Ölü Doğan, İnsanlar İkiye Ayrılır ve Elli Kelimelik Mektuplar filmlerinin vizyonda olacağı 06 Eylül haftasının detayları cinemaximum.com.tr’den takip edilebiliyor.