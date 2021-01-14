Günay Günaydın’ın yönettiği ve Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan ile Şehnaz Dilan’ın oynadığı Sir-Ayet: Ölü Doğan, 16 Nisan 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Cinephone Entertainment – MRT Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Doktor Hazal beş yıl önce kaybettiği annesini sık sık rüyalarında kötü ve korkunç bir halde görmeye başlar. Evinde de bazı gizemli işaretler ve sesler oluşunca psikolojisi bozulur. Yakın arkadaşı Şenay’la birlikte Şenay’ın annesini ziyarete giderler, Hazal’ın sorunlarını dinleyen Şenay’ın annesi Hazal’a, yaşlı bir şifacı kadına gitmesini tavsiye eder ve Hazal geri dönülemeyecek korku dolu bir yolculuğa başlar.