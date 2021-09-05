Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde 3. Gün Sona Erdi

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali film gösterimleri, atölye ve söyleşilerle geçen sinemayla dolu yoğun bir günü daha geride bıraktı. Dün akşam Amfitiyatro’da sinemaseverlerle buluşan, yönetmenliğini Tunç Şahin’in üstlendiği İnsanlar İkiye Ayrılır filmi büyük ilgiyle karşılandı. Gösterim öncesinde yönetmen Tunç Şahin, oyuncular Burcu Biricik, Nezaket Erden, yapımcı Ersan Çongar ve senaryo editörü Derya Yanmış ile birlikte izleyicilerin karşısındaydı.

Basın Bülteni

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Azize Tan – Ramin Matin – Emine Yıldırım



Defne Koryürek – Süheyla Doğan

(Kazdağı Koruma Derneği Başkanı)



Derya Yanmış – Ersan Çongar –

Nezaket Erden – Burcu Biricik – Tunç Şahin



Nezaket Erden – Tunç Şahin – Burcu Biricik



Nisan Dağ – Müge Özen



Selen Uçer – Azize Tan



Baba (The Father)

Bir Nefes Daha

Fabian Veya Bok Yoluna Gitmek (Fabian: Going To The Dogs)



Kaçık Porno (Bad Luck Banging or Loony Porn)



Küçük Anne (Petite Maman)