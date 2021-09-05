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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde 3. Gün Sona Erdi

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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali film gösterimleri, atölye ve söyleşilerle geçen sinemayla dolu yoğun bir günü daha geride bıraktı. Dün akşam Amfitiyatro’da sinemaseverlerle buluşan, yönetmenliğini Tunç Şahin’in üstlendiği İnsanlar İkiye Ayrılır filmi büyük ilgiyle karşılandı. Gösterim öncesinde yönetmen Tunç Şahin, oyuncular Burcu Biricik, Nezaket Erden, yapımcı Ersan Çongar ve senaryo editörü Derya Yanmış ile birlikte izleyicilerin karşısındaydı.

Azize Tan – Ramin Matin – Emine Yıldırım

Defne Koryürek – Süheyla Doğan
(Kazdağı Koruma Derneği Başkanı)

Derya Yanmış – Ersan Çongar –
Nezaket Erden – Burcu Biricik – Tunç Şahin

Nezaket Erden – Tunç Şahin – Burcu Biricik

Nisan Dağ – Müge Özen

Selen Uçer – Azize Tan

Baba (The Father)
Bir Nefes Daha
Fabian Veya Bok Yoluna Gitmek (Fabian: Going To The Dogs)

Kaçık Porno (Bad Luck Banging or Loony Porn)

Küçük Anne (Petite Maman)

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