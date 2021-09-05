Dursun Salkım’ı Kaybettik

Müzisyen, Ses Sanatçısı ve Oyuncu Dursun Salkım, 05 Eylül 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 1941 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde doğan sanatçı, orta eğitimini Milas’ta yaptıktan sonra Edirne Öğretmen Lisesi’ne geçti ve öğretmen oldu. İstanbul’da Ali Erköse ile birlikte Kazablanka Gazinosu’nda sahneye çıktı. Gördüğü ilgi üzerine müziğe yönelme kararı aldı; öğretmenliği bıraktı ve Ankara’da çeşitli gazinolarda şarkı söyledi. Dursun Salkım, Hayat Cehennemi, Belki Yıllar Sonra, Öldüren Şarkı, Zahidem, Bir Şarkılık Mutluluk gibi filmlerle beyazperdeye de geldi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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