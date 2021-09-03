5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Senaryo Kategorisi Başvuruları Başladı

Sinemanın en temel öğesi olan “senaryo geliştirme” konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde yazınsal sorunlara katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda 5. yıl heyecanı başladı. Senaryo yazmak isteyen herkesi yönetmen ve senaristlerin eğitimleriyle buluşturan yarışmanın “İlk Senaryo” bölümü için başvurular başladı. Yarışmanın başvuruları 05 Kasım 2021 tarihine dek yapılabilecek.

Basın Bülteni

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