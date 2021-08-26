İki Gözüm Ahmet, Türkiye’de Yeniden Vizyona Girdi

Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyazperdeye aktaran İki Gözüm Ahmet filmi 13 Kasım 2020 tarihinde vizyona girmişti. Ancak film pandemi kararları nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasından dolayı çok kısa bir süre vizyonda kalabilmişti. Gösterime girdiği ilk günlerde büyük ilgi gören film, aylar sonra kaldığı yerden, yeniden gösterimlerine devam dedi ve yarın (27 Ağustos Cuma) tekrar vizyona girecek. İki Gözüm Ahmet filmi Türkiye’nin yanı sıra 02 Eylül’de de Avrupa sinemalarında gösterimde olacak. Özgür Tüzer’in Ahmet Kaya’yı canlandırdığı filmin diğer oyuncuları arasında Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Aleyna Solaker, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi isimler var.

Basın Bülteni

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