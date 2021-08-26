Metin Çekmez’i Kaybettik

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul’da doğan Çekmez, 1962 yılında Hamlet oyunuyla tiyatroya başladı, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda kadroya girdi. Çekmez’in rol aldığı filmler arasında Tatlı Dillim, İz, Yalancı Yarim, Boşver Arkadaş, Ali, Atla Gel Şaban, Firar, Namuslu, Kurbağalar, Kupa Kızı, Sis, Gölge Oyunu, Komser Şekspir gibi filmler var. Çekmez’in cenazesi, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi Hikmet Bayrak Camii’nden kaldırıldı, Osmaniye Mezarlığı’na defnedildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.