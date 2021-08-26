James Wan’ın yönettiği ve Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young ile Michole Briana White’ın oynadığı Habis (Malignant), 03 Eylül 2021’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

James Wan’dan yeni bir korku dalgası. Sadece sinemalarda gösterime girecek olan Habis filmi, Korku Seansı (Conjuring) evreninin yaratıcısı James Wan’ın son eseri. Film, yönetmen Wan’ın orijinal bir korku gerilim ile köklerine dönüşünü simgeliyor. Filmde, Madison şok edici cinayet görüleriyle paralize olmaktadır. Çektiği bu azap, uyanıkken gördüğü bu rüyaların gerçek cinayetlere ait olduğunu fark ettiğinde daha da korkunçlaşır.