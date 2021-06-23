Leyla Kabadayı’nın Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler Kitabının 4. Baskısı Kitapçılarda

Prof. Dr. Leyla Kabadayı’nın Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler adlı kitabının 4. baskısı kitapçı raflarında. Sinema çalışmalarının ve sinemayı öğrenmenin en önemli alanlarından biri film eleştirisidir. Film eleştirisiyle ilişki izleyiciyi / okuru edilgenlikten kurtarır. Filme, sinemaya ve hayata, toplumsal, ideolojik, psikolojik, felsefi, siyasi ve düşünme alanından bakmanın imkânlarını zenginleştirir. Film eleştirisi film yapmanın bütün deneyimlerini biriktirir. Kitap sinemaseverler için değil, film eleştirmeni olmak isteyenler ve film yapma heyecanını duyanlar için de okunması gereken bir kılavuz özelliği taşıyor.