2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 29 Haziran’da

Çevreni Koru, Evreni Kucakla konulu 2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 29 Haziran 2021 Salı günü 10:00 – 12:00 arasında Tekfen Holding Binası’nda yapılıyor. Bu yıl yarışmaya 77 film katıldı, 16 film finale kaldı. Finale kalan filmleri, başkanlığını Prof. Dr. Aysun Akıncı Yüksel’in yaptığı Ediz Hun (Oyuncu), Tamer Levent (Oyuncu), Zeliha Sunal (Şarkıcı), Tuna Özçuhadar (Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Başkanı), Vural Çavuşoğlu (Yönetmen) ve Gizem Bayıksel’den (Pera Müzesi Sorumlusu) oluşan jüri değerlendirdi. Törende, üç filme En İyi Ödülü, ayrıca bir filme de Jüri Özel Ödülü verilecek.

Basın Bülteni

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