Dünya Sinemasının En Etkili İsimleri 12 Punto’da Jüri Koltuğuna Oturacak

3. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin uluslararası jüri üyeleri belli oldu. 22 – 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda görev yapacak jüri üyeleri arasında, Oscar adayı Quo Vadis Aida? filminin yönetmeni Jasmila Zbanic, Ken Loach filmlerinin yapımcısı Rebecca O’Brien, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis, Asya Pasifik Ödülleri Başkanı Tracey Vieira ve Memento firması Alım Direktörü Sata Cissokho yer alıyor.

Basın Bülteni

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