Stephen Chbosky’nin yönettiği ve Ben Platt, Amy Adams, Julianne Moore ile Kaitlyn Dever’ın oynadığı Sevgili Evan Hansen (Dear Evan Hansen), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Nefes kesen, nesilleri tanımlayan Broadway fenomeni, Tony, Grammy ve Emmy ödüllü Ben Platt’in sosyal medya çağının kargaşası ve zalimliğine ait olmak ve anlamak isteyen kaygılı ve yalnız lise öğrencisi rolünü tekrarlamasıyla büyük bir sinema olayına dönüşüyor. Sevgili Evan Hansen’de, You Will Be Found, Waving Through a Window, For Forever ve Words Fail gibi Grammy ödüllü ikonik şarkılar da var.