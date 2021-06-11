Korkusuz ve Feminist Bakan Kundurama’da

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da bugün, İsveçli feminist politikacı Margot Wallström’ün peşinde iktidar koridorlarında yolculuğa çıkaran Feminist Bakan (The Feminister) adlı belgesel gösterime giriyor. Viktor Nordenskiöld’ün yönettiği film; Suudi Arabistan, İsrail, Kuzey Kore gibi kadın hakları konusunda iddialı olmayan ülkelerle oturduğu zorlu anlaşmalarla tartışmalar yaratmış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne girebilmek için yürüttüğü kampanya ile erkek politikacıları rahatsız etmiş Nordenskiöld’ü dört yıl boyunca yakından izliyor ve onun inancını yitirmeden nasıl korkusuzca yürüdüğünün samimi bir portresini perdeye getiriyor.