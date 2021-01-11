21. Türk Film Festivali Frankfurt

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak galada sahiplerine teslim edilirken, 2021 yılı festivalinin ödülleri ise 25 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek kapanış galasında sahiplerini bulacak. Festivale başvurular tüm dallarda 15 Ocak – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. 01 Mart 2021’de Türk jürisine teslim edilecek filmler 31 Mart 2021′de Alman jürisine gönderilecek ve festival için geri sayım başlayacak.