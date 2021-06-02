Hasan Saltık’ı Kaybettik

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, 02 Haziran 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Saltık, unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserleri gün ışığına çıkaran isim olarak biliniyordu. Hasan Saltık, müzik koleksiyonerlerinden edindiği eserleri yayın hayatına kazandırmış; Ekşi Elmalar (Müzik Danışmanı), Babam (Müzik Direktörü), Son Osmanlı: Yandım Ali (Müzik Süpervizörü) gibi sinema filmlerinin müziklerine de emek vermişti. Saltık’ın cenazesi, 04 Haziran günü 13:00’de Kartal Cemevi’nde yapılacak cenaze törenini müteakip Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.