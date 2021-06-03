Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı’na 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü

Ferit Karahan’ın 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan filmi Okul Tıraşı, Hong Kong, Moskova ve Güney Kore’de yapılan festivallerde sinemaseverlerle buluştu. Film, son olarak Tahran’da katıldığı 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı. Ferit Karahan’ın Gülistan Acet ile birlikte yazdığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Okul Tıraşı’nın festival yolculuğu 11 – 20 Haziran tarihlerinde Çin’de düzenlenen 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali ve 18 – 26 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek 36. Uluslararası Valencia Film Festivali‘yle devam edecek.

Basın Bülteni

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