TÜRSAK Vakfı 2021 Mayıs Ayı Etkinlik Bülteni

Çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmeleri ve sinema kültürü edinmeleri amacıyla bu yıl 17. kez gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi Yarışması ile bir küçük öğrenci daha hayallerine ulaştı ve gerçeğe dönüştürdü. Yarışmada Kırmızı Araba hikâyesiyle birincilik ödülünü kazanan Asya Şahin, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile birlikte ilk kısa filmini çekti. TÜRSAK Vakfı’nın desteği ile ilk yönetmenlik ve başrol oyunculuğu deneyimini yaşayan Şahin, unutamayacağı bir çekim günü yaşadı.