Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı Mayıs Kitapları Yayınlandı

Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Mayıs ayı kitapları yayınlandı ve https://www.shopier.com’da ön satışa sunuldu, haftaya kitapçılarda satışa devam edilecek. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın editörlüğünü Mesut Kara, kapak tasarımlarını ise Sertaç Altuntepe yapıyor. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Mayıs kitapları Ali Hakan’ın Filmlerle Geçiyor Ömrüm, Ekrem Yaşar Pınarbaşı’nın Sinema Bir Vecizedir ve Burak Yılmaz’ın Televizyon Dramalarının Geleceği: Dijital Platform Dramalarında Anlatı adlı kitaplardan oluşuyor.

Filmlerle Geçiyor Ömrüm 1. Cilt



Sinema Bir Vecizedir



Televizyon Dramalarının Geleceği:

Dijital Platform Dramalarında Anlatı

