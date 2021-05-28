Adam Rabitel’in yönettiği ve Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquere ile Holland Roden’in oynadığı Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası (Escape Room: Tournament of Champions), önümüzdeki aylarda Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, bütün dünyada gişe hiti olan ve izleyicileri dehşete düşüren, psikolojik gerilim filmi Ölümcül Labirent’in (Escape Room) devamı. Bu bölümde altı kişi istekleri dışında kendilerini yeni bir ölümcül labirentin içinde kilitli bulurlar. Hayatta kalmak için yavaş yavaş ortak noktalarını keşfetmeye başlarlar ve hepsinin daha önce bu ölümcül labirent oyununu oynadıkları ortaya çıkar.