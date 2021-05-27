TRT Ortak Yapımı İdea, Cannes Film Festivali Cinefondation L’Atelier’de

Geçtiğimiz yıl 12 Punto Senaryo Günleri’nde TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği İdea, Cannes Film Festivali’nin Cinefondation L’Atelier film geliştirme programında yer alacak. Her yıl yüzlerce projenin başvurduğu Cinefondation L’Atelier, uluslararası film endüstrisinin en önemli film geliştirme ve ortak yapım platformlarından birisi. Bu yıl 17.si düzenlenen film geliştirme programı için 15 film projesi seçildi.

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