İzmir Sinema Bülteni Mayıs 2021 Yayınlandı

Mayıs 2021 tarihli İzmir Sinema Bülteni’ni yayınlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kültür sanat tarihinde iz bırakan Yıldız Sineması’nı satın aldıktan sonra, bu alanı kentin kültür ve sanat yaşamına yeniden kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Foça Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen Foça Film Günleri’nin Yerel Sakinler ile Yerel Çekimleri isimli belgesel video prodüksiyon atölyesi, Mayıs – Temmuz aylarında düzenlenecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu yıl ilk kez Kısa Film Günleri adında çevrimiçi festival düzenledi. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun yaptığı Biz Böyleyiz İzmir Çeşme’ye bağlı Ildır köyünde çekildi.