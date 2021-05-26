Sen Ben Lenin Filminin Özel Afiş Çalışmaları Yayınlandı

Tufan Taştan’ın ilk uzun metraj filmi Sen Ben Lenin, dünya prömiyerini geçen ay 43. Moskova Film Festivali’nde gerçekleştirmiş, büyük beğeni toplamış ve Rus basınından övgüler almıştı. Politik konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen filme özel yapılan farklı iki afiş çalışması bugün sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Grafik tasarımcı Uğur Erbaş’ın hazırladığı afişte kasaba ve Lenin birlikteliği filmden metaforlarla anlatılırken, illüstratör Sezen Özyıldız tarafından hazırlanan diğer afişte ise kasabalıların ilişki ağı kara tahtada bir Lenin silueti olarak ortaya çıkıyor. Sen Ben Lenin’in başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal yer alıyor.

Basın Bülteni

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