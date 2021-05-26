2021 Ahi Evran Yılı dolayısıyla, iş ve ticaret hayatında dürüstlük, cömertlik, diğerkâmlık, güler yüzlülük, dayanışma, helal kazanç, kaliteli üretim, adil paylaşım gibi Ahilik ilkeleri hakkında farkındalığı artırma amacıyla, T. C. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Gençlerin Gözünden Ahilik Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Yarışmaya bu ilkeleri konu edinen kurmaca kısa film veya kurmaca kısa animasyon filmler katılacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021 olarak belirlenen yarışmada birincilik ödülü kazanan filme 15.000 TL verilecek.