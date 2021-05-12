Hızlı ve Öfkeli 9’dan Yeni Kamera Arkası Videosu

Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi’nden yepyeni bir kamera arkası videosu yayınlandı. Bu altyazılı özel videoda filmin hızlı ve korkusuz kadınları yer alıyor. Justin Lin’in yönettiği ve Vin Diesel, Charlize Theron, Jim Parrack ile John Cena’nın oynadığı filmde Dom Toretto, oğlu Brian ile gözlerden uzakta, bir hayat sürmektedir. Ama hemen ötelerinde tehlikenin pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak planı durdurmak için bir araya gelir.

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