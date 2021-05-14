Cahit Çağıran’ı Kaybettik

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cahit Çağıran, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü hayatını kaybetti. 16 Nisan 1960 tarihinde doğan sanatçı, Akasya Durağı, Unutma Beni, Arka Sıradakiler, Ashab-ı Kehf, Saf Asaf ve Ece ile Köse adlı TV dizilerinde rol almış, Mel Gibson’ın başrolünde oynadığı İntikam Peşinde (Edge of Darkness) adlı sinema filminde seslendirme yapmıştı. Cenazesi, 14 Mayıs 2021 Cuma günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.