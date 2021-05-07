Pera Müzesi Film ve Video Programları: Dijital Duygular

Pera Müzesi Film ve Video Programları, Zevk Meselesi sergisi kapsamında Dijital Duygular adlı seçkiyi 09 – 29 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Film programı, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramının, yüksek sanata karşın kitle kültüründeki yükselişin ve nesne kültüründen dijital kültüre geçiş sürecinde şekillenen görsel dilin, sinema ve video sanatındaki yansımalarını bir araya getiriyor.

Chatlandia



Fresh Kill



Harikalar Geziniyor (Wonders Wander)



Mükemmel Yabancılar İçin Sevgililer Günü

(Valentine for Perfect Strangers)



Özgür Kuş (Freebird)

