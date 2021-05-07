Hızlı ve Öfkeli 9’dan Özel Bir Video: Parçalanan Arabalar

Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi yakında sinemalarda gösterime giriyor. Filmden yeni, özel bir video içerik yayınlandı. Çekimler sırasında birçok araba zarar gördü, parçalandı, böylece filme özel aksiyon sahneleri eklenmiş oldu. Hızlı ve Öfkeli 9’un yönetmenlik görevini Justin Lin üstleniyor. Aksiyon, gerilim ve heyecan, Londra’dan Tokyo’ya, Orta Amerika’dan Edinburg’a ve Azerbaycan’daki gizli sığınaktan Tiflis’in kalabalık sokaklarına kadar son hızla bütün dünyada dolaşıyor. Hızlı ve Öfkeli’nin yeni macerası boyunca tüm eski arkadaşlar yeniden ortaya çıkacak, eski düşmanlar geri gelecek, tarih yeniden yazılacak ve ailenin gerçek anlamı daha önce hiç yapılmadığı şekilde sınanacak.

Basın Bülteni

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