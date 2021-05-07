Sinemacı Gözünden: Münferit Bir Olay

Bu Ne Biçim Cumartesi ve Dokuz Canlı Hikâye adlı kitaplarıyla hikâye alanında adından söz ettiren sinema yazarı Suat Köçer, yeni bir kitapla okurlarının karşısına çıktı. Bu kez bir romanla, Münferit Bir Olay adlı eseriyle edebiyat yolculuğunu sürdüren Köçer, üniversiteli bir gencin İstanbul’da kartonpiyer işçileriyle çalışmaya başlaması ve burada yaşanan olaylara tanık oluşunu anlatıyor. Kitap, arka fonunda 90’lar Türkiye’sinin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısına dair ayrıntılar da barındırıyor. İnsan ilişkilerine dair incelikli yorumlarıyla da dikkat çeken roman olay örgüsü, karakter yapıları ve görsel anlatımıyla yazarının sinemacı kimliğini belirgin biçimde öne çıkarıyor.

Suat Koçer

