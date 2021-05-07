İlker Savaşkurt’un İkinci Filmi Akis, Dünya Prömiyerini New York’ta 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde Gerçekleştirecek

Yönetmen İlker Savaşkurt’un, ödüllü ilk filmi Damat Koğuşu’nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj sinema filmi Akis (Reflection), dünya prömiyerini 07 Mayıs Cuma günü New York’ta düzenlenen 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde yapacak. Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer gibi isimlerin rol aldığı Akis, İngilizce olarak çekilen bir Türk filmi olma özelliği taşırken sıradışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor. İstanbul’un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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