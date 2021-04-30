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Filipinli İşçi Kadınların Denizaşırı Hikâyeleri 01 Mayıs’ta Kundura Sinema’da

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Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da bu hafta Güney Koreli yönetmen ve sanatçı Sung-A Yoon’un ödüllü belgeseli Denizaşırı Hizmetçiler (Overseas) seyirciyle buluşuyor. Yarın (1 Mayıs) gösterime girecek film, denizaşırı ülkelerde göçebe ev işçiliğine zorlanan Filipinli kadınların hizmetçiliğe eğitildikleri bir merkezde yaşanılanları anlatıyor. İlk çıkışını yaptığı Locarno Film Festivali’nden başlayarak CPH: DOX, BFI Londra, Busan, IDFA gibi dünyanın önde gelen belgesel film festivallerinin programlarında gösterilen film, 16 Mayıs’a dek Kundurama’da İngilizce ve Türkçe altyazılı seçenekleriyle ücretsiz izlenebilecek.

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