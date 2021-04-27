Ferit Karahan’ın Ödüllü Filmi Okul Tıraşı, Uluslararası Festivallerdeki Yolculuğuna Devam Ediyor

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan filmi Okul Tıraşı, uluslararası festivallerdeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Berlinale’de sinema sektörüne yönelik gösterimi gerçekleşen film, 02 – 08 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda düzenlenen Hong Kong Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluştu. 24 Nisan’da Moskova Uluslararası Film Festivali’nde fiziksel gösterimi gerçekleştirilen Okul Tıraşı’nın festivalde ikinci gösterimi 28 Nisan’da gerçekleşecek. Filmin festivallerdeki gösterim yolculuğu 03 Mayıs 2020 tarihinde Güney Kore’deki Jeonju Uluslararası Film Festivali’yle devam edecek.

Basın Bülteni

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