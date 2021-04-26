Yaramaz Çocuklar, Dünya Prömiyerini Yaptığı Nyon Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü Kazandı

Ahmet Necdet Çupur’un ilk uzun metraj filmi Yaramaz Çocuklar (Les Enfants Terribles) dünya prömiyerini yaptığı 52. Visions du Réel – Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile döndü. Festival jürisi gerekçesinde Yaramaz Çocuklar’ın trajik bir aile içi çatışmayı, samimi ve evrensel bir şekilde anlatması sebebiyle ödüle hak kazandığını açıkladı. Yaramaz Çocuklar’ın Türkiye prömiyeri de Mayıs ayında 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda gerçekleştirilecek. Post prodüksiyon aşamasında, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum’dan ödül kazanan filmin poster tasarımını Daire Creative’ten Arda Aktaş üstlendi.

Basın Bülteni

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