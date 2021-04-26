Dünya Caz Günü’nde Akbank Caz Festivali’nden Anlamlı Belgesel

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, konserlerin yapılamadığı bu özel dönemde Türk Cazı’na eserler kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 773 konser, 1000 atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi ile izleyicilerine ulaşan Akbank Caz Festivali‘nin, 30. yılına özel olarak oluşturulan albümün hazırlık sürecini içeren arşiv niteliğindeki Dün, Bugün, Yarın adlı belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Basın Bülteni

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