Müzikal Batı Yakasının Hikayesi’nin Yeni Film Uyarlamasından İlk Fragman ve Filmden Görüntüler Yayınlandı

The Walt Disney Company, Academy Ödüllü yönetmen Steven Spielberg’ün müzikal Batı Yakasının Hikayesi’nin yeni film uyarlamasının ilk fragmanını bugün yayınladı. Pulitzer Ödülü sahibi Tony Kushner’ın senaryosundan filme alınan Batı Yakasının Hikayesi, 1957 New York City’deki şiddetli rekabetlerin ve genç aşkların klasik öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andres Rivera gibi isimler oynuyor.
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