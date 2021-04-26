Asım Ekren’i Kaybettik

Türkiye’nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1951 yılında Adapazarı’nda doğan Ekren 1960’lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. 22 Temmuz 1985′te Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş adamları ile tekstil işi yaptı. Zeynep Özal’dan boşandıktan 53 gün sonra Selma Güneri ile evlendi. 1987 yılında Güngör Bayrak ile başrolünü paylaştığı Bomba isimli filmde silah kaçakçılığına bulaşan bir müzisyeni canlandırdı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.