The Hunt filmiyle Bafta ödüllerine aday olan, Another Round filmiyle de ilk kez Oscar adaylığı elde eden başarılı yönetmen Thomas Vinterberg, filmini çekimlerine başladığı sırada trafik kazasında kaybettiği kızı Ida’ya adadı. Başrolünde Danimarka’lı oyuncu Mads Mikkelsen’in oynadığı Another Round, pandemi şartlarına rağmen Danimarka’da gişe rekoru kırarak hem 2020’nin, hem de Thomas Vinterberg’in en çok izlenen filmi olmayı başardı.

Basın Bülteni

