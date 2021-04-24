4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin 2. Etabı Başladı

Ülkemizdeki sürmekte olan pandemi koşulları nedeniyle ilk etabı çevrimiçi ortamlarda başlayan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin 2. etabı 23 Nisan coşkusuyla başladı. 22 Nisan 2021 Perşembe günü yapılan açılış programıyla başlayan organizasyonun 2. etabı Prof. Berrak Taranç önderliğinde düzenlenen Çocuklar İçin Müzik Atölyesi eşliğinde, günün anlam ve önemine yakışır bir coşkuyla kaldığı yerden devam etti. Organizasyon, kısmi karantina koşullarının geçerli olduğu ülkemizde 22 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşup, keyifli bir kültür şölenini kaldığı yerden izleyiciye sunmaya devam ediyor.

Basın Bülteni

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